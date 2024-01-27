Töre, sporcu Buse Savaşkan’ı kutladı

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27/01/2024

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Töre, sporcu Buse Savaşkan’ı kutladı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye rekoru kuran KKTC Atletizm Federasyonu Milli Atletlerinden Buse Savaşkan’ı kutladı.

Töre, kutlama mesajında şunları kaydetti:

“Anavatanımızı  Almanya’da gerçekleştirilen yarışmada temsil ederek yüksek atlama dalında 22 yıldır kırılamayan kadınlar rekorunun sahibi olan Buse Savaşkan’ı kutluyorum.

Bu tarihi başarı, azim ve disiplinle çalışarak nelerin başarılabileceği noktasında çok anlamlı bir örnek olmuştur.

Buse Savaşkan’ı kırdığı rekor, Atletizm sporunda mücadele veren gençlerimize yeni bir ilham oluşturacağı kanaatindeyim.

Sevgili Buse’ye bizlere bu onur ve gururu yaşattığı için teşekkür ediyor, nice başarılar temenni ediyorum.”

27/01/2024 12:46
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TAGS: Töre, sporcu Buse Savaşkan’ı kutladı
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