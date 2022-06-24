Töre, Sri Lanka milletvekilini kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Girne Amerikan Üniversitesi’nin (GAÜ) davetlisi olarak ülkede bulunan Sri Lanka Parlamentosu Milletvekili ve Müslüman Kongresi Başkan, Eski Yüksek Eğitim Bakanı Andullrauf Hibathul Hakeem’i kabul etti.

Kabulde Demokrat Parti Girne Milletvekili ve GAÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Serhat Akpınar, Colombo Metropolitan Üniversitesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mohammad Shiraz ile GAÜ Rektör Yardımcısı İsmet Esenyel de yer aldı.

Meclis Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Meclis Şeref Salonu’nda gerçekleşen kabulde konuşan Başkan Töre, konuk milletvekilinin çok değer verdikleri Girne Amerikan Üniversitesi ile yakın ilişki içerisinde olmasından mutlu olduklarını ifade etti.

Töre, bundan sonraki süreçte de karşılıklı ilişki içerisinde olmayı arzu ettiklerini vurgulayarak, bunun adına bir niyet ortaya koymanın da önemli olduğunu dile getirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bağımsız bir devlet olduğuna değinen Başkan Töre, her zaman başka ülkeler ile iyi ilişkiler kurmak istediklerini söyledi.

Ülkede bir çok ülkeden olduğu gibi Sri Lanka’dan da öğrenciler olduğunu ifade eden Töre, bu öğrencilerin ülkelerine geri döndüklerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin birer elçisi gibi davranmalarını diledi.

Konuk parlamenterden de Sri Lanka’ya dönüşünde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin varlığını, bağımsızlığını ve ayrı bir ülke olarak yer aldığını anlatmasından da mutluluk duyacaklarını kaydetti.

Töre, Kıbrıslı Türklerin geçmişte Kıbrıslı Rumlarla ortak devlette yer aldığını anımsatarak, Cumhuriyet’in Rumlar tarafından işgal edildiğini ve uzun yıllar geçtikten sonra kendi bağımsız devletini kurduğunu dile getirdi.

HAKEEM

Konuk Parlamenter Andullrauf Hibathul Hakeem de konuşmasında uzun yıllardan sonra adaya ziyaret gerçekleştirdiğini söyledi.

Hakeem, geçmişte Rumlarla Türkler arasında yaşananlar ile ilgili adaya gelmeden önce bilgi sahibi olduğunu ancak 3-4 gündür edindiği tecrübeler ile yeni şeyler öğrenme fırsatı bulduğunu olduğunu ifade etti.

Kıbrıslı Türklerin kendi ülkelerinde bağımsız, egemen ve ayakları üzerinde durabilen bir hüviyette olduğunu gözlemlediğini kaydeden Hakeem, Rumların Kıbrıslı Türkleri azınlık olarak nitelendirdiğini söyledi.

KKTC’de farklı bir ülke ve Müslüman kültürü olduğuna değinen Hakeem, burada gördüğünün; self determinasyon hakkının ( kendi kendini yönetme) uluslararası camia tarafından Kıbrıslı Türklere verilmeyişi olduğunu kaydetti.

Kabulde ayrıca Meclis İdari Amiri Milletvekili Yasemi Öztürk, Genel Sekreter Seral Fırat ve Mali, Teknik ve Parlamenter Hizmetler Müdürü Hasan Büyükoğlu da yer aldı.

Bu habere tepkiniz:



24/06/2022 17:59