Töre: Sürücüler trafik kurallarına uymada hassasiyet göstermiyor

Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, devlet ciddi şekilde uyarılar yapmasına rağmen sürücülerin trafik kurallarına uymada aynı hassasiyeti göstermediğini belirterek “Trafik canavarını biraz da bizler beslemekteyiz” dedi.

Meclis'ten verilen bilgiye göre, dün meydana gelen iki kazada iki kişinin hayatını kaybetmesi üzerine açıklama yapan Töre, uyarılarda bulundu.

Toplumda büyük bir üzüntü ve acının yaşandığını kaydeden Töre, kazaların hem yürekleri yaktığını hem de ciddi maddi hasarlar bıraktığını söyledi.

Töre, giden canların geri gelmediğini, bazı insanların da bu kaza sonucunda malul kaldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, bazı yolların durumunun belli olmasına rağmen halen sürücülerin dikkat etmediğini vurgulayarak sürat, alkollü araç ve cep telefonu kullanımına anlam veremediğini ifade etti.

-"Bisiklet ve motosiklet kullananlara özel hassasiyet göstermek zorundayız"

Zorlu Töre açıklamasına şöyle devam etti:

“Ülkedeki araç sayısına göre yollarımız yeterli değildir. Polisimiz ciddi anlamda trafik kontrolü yapıyor. Ancak kontrol noktaları geçildikten sonra yine sürücülerimiz kendi bildiklerini okuyor. Özellikle motosiklet kazalarına dikkat çekmek istiyorum. Bisiklet ve motosiklet kullananlara özel hassasiyet göstermek zorundayız. Sürat yaparken bunları ayırt edemiyoruz. Bu tür kazalar olmaması için daha fazla dikkat etmeliyiz. Giden canlarımıza yazıktır. Sonrasında Kıbrıs Türk halkı olarak üzüntümüz büyük oluyor ve her evde bireyler arasında konuşuluyor. Ateş düştüğü yakar ama toplumsal bir olay olarak hepimizi yaralıyor. Polisimizin güçlendirilmesi, trafik araç gereçlerimizin artırılması ve yollarımızın hazır hala getirilmesi gerekir. Trafik canavarının ortak sorunumuz olduğunu hepimiz bilmeliyiz ve devlet gerekeni yapmıyor demeden önce tüm halk olarak sorunun çözümüne katkı koymalıyız. Bu vesileyle dün yaşanan kazalarda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, acılı ailelerine başsağlığı dilerim.”