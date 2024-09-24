Töre, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmayı selamladı

Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye Cumhurbaşkanı (TC) Recep Tayyip Erdoğan’ın, Birleşmiş Milletler (BM) 79.Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmayı büyük bir memnuniyet ve gururla selamladığını duyurdu.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Töre mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Sayın Cumhurbaşkanı, Kıbrıs Barış Harekatı üzerinden 50 yıl geçtiğini, o günden bugüne kadar adada barışın hakim olduğunu işaret ederken, Harekatın üzerinden farklı algılar yaratmak isteyen çevrelere çok net bir mesaj verdiğini düşünmekteyim.

Konuşmasında geçmişten bugüne Kıbrıs sorununda adil ve sürdürülebilir bir çözüm için çaba gösterenin Türk tarafı olduğunu ifade eden Sayın Erdoğan, bizlerinde sürekli vurguladığı üzere Kıbrıs’ta federasyon sürecinin bittiğini BM kürsüsünden tüm dünyaya duyurmuş bulunmaktadır.

Uluslararası toplumu KKTC’yi tanımaya bir kez davet eden Sayın Cumhurbaşkanı, halkımızın haklı talebi ve duygularına tercüman olmuştur.

Anavatanımız Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a Kıbrıs Türk halkı adına teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum.”