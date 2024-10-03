Töre, ''Türk Devletleri İşbirliği Günü'' dolayısıyla mesaj yayımladı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, “Türk Devletleri Teşkilatı, Türk devletleri arasındaki kardeşlik ve dayanışma ruhunun artmasına ve ortak geleceğimizin şekillenmesine katkı sağlayan önemli bir güç haline gelmiştir” dedi.

Töre, Türk Devletleri İşbirliği Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımlayarak, tüm kardeş halklara barış, refah ve huzur dolu bir gelecek diledi.

"Birliğimiz, dirliğimiz daim olsun.” diyen Töre, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Türk dünyasının birlik ve dayanışmasını simgeleyen Türk Devletleri İşbirliği Günü, aynı zamanda köklü tarihimize, ortak değerlerimize ve güçlü bağlarımıza dayanan işbirliğimizi daha da ileriye taşıma yolunda atılmış ciddi bir adım olan Türk Devletleri Teşkilatı’nın kurucu belgesi olan Nahçıvan Anlaşması’nın 15. yıl dönümüdür.

Türk Devletleri Teşkilatı, Türk devletleri arasındaki kardeşlik ve dayanışma ruhunun artmasına ve ortak geleceğimizin şekillenmesine katkı sağlayan önemli bir güç haline gelmiştir. Ekonomik, kültürel ve siyasi alanlarda sürdürülen işbirliği, halkların refahı ve bölge barışı için hiç kuşkusuz ki hayati önem arz etmektedir.

Bizler, tarihimizin mirasını yaşatırken, aynı zamanda güçlü ve kalıcı işbirlikleri inşa etmeye devam edeceğiz. Türk dünyasının sahip olduğu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirerek gelecek nesillere daha güçlü bir miras bırakmak ve Türk devletleri arasında 'Dilde, Fikirde, İşte Birlik' şiarını gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışmaya kararlılıkla devam edeceğiz.