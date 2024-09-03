Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Artvin Çoruh Üniversitesi tarafından düzenlenen “Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 50. Yılı” paneline katıldı.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, Atatürk Araştırma Merkezi iş birliğiyle organize edilen panel, üniversitenin Ali Nihat Gökyiğit Kongre Merkezi'nde yer aldı.

Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin'in moderatörlüğünü yaptığı paneli Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, İl Garnizon Komutanı P.Alb. Muhammet Kelami Kablay, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe, KKTC Trabzon Konsolosu Erek Çağatay da izledi.

-Töre: ““Türk ordusu bedenimizdeki candır”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, panelde yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkının Türk dünyasının bir parçası olduğunu ifade ederek, yaşadığı onca sıkıntı, baskı ve zulme rağmen Kıbrıs Türklerinin milli ve manevi değerlerini koruyarak bugünlere geldiğini söyledi.

Türk Mukavemet Teşkilatı’nın adada verdiği direnişi anlatan Töre, yıllarca verilen mücadelenin Barış Harekâtı ile taçlandırıldığını kaydetti.

Kendileri için en büyük olanın Türkiye ve Türk ordusu olduğuna değinen Töre, “Türk ordusu bedenimizdeki candır, Türk Milleti bizim damarımızda dolaşan kandır. Ne canımızdan ne kanımızdan vaz geçeriz. Bizi ne Amerikalı, ne de Avrupalı ayırabilir. Bizi kimse ayırmaz” dedi.

Panelde, Doç. Dr. Hasan Cicioğlu harekâtın sebep ve sonuçlarını; Doç. Dr. Mehmet Balyemez ise uluslararası alanda nasıl algılandığını değerlendirdi.

Töre’nin bugün KKTC’ye dönmesi bekleniyor.