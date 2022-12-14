Töre, Türkiye - Azerbaycan Dayanışma Ve Kültür Derneği heyetini kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, İstanbul Türkiye- Azerbaycan Dayanışma ve Kültür Derneği’ni kabul etti.

Meclisten verilen bilgiye göre, Meclis Şeref Salonunda gerçekleşen kabulde konuşan İstanbul Türkiye- Azerbaycan Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Sefer Karakoyunlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türk Devletleri Teşkilatına gözlemci üye olarak alınmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de konuşmasında kök olarak aynı milletin insanları olduklarını ifade ederek “Ne mutlu Türküm” diyen insanlar olarak birleştiklerini söyledi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin Türk devlet ve topluluklarına tutumunun ortada olduğunu ifade eden Töre, Anavatan Türkiye’nin son dönemlerde bölgesinde etkin bir güç olarak ortaya çıkması ile birçok kazanım elde edildiğini vurguladı.

Kalplerinin Türk dünyası ile birlikte attığına değinen Töre, her zaman Türk devlet ve topluluklarının güçlü olmasını istediklerini belirtti.

Töre, beklentilerinin KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı gözlemci üyeliğinden daha ötesi olduğunu kaydederek, birçok ülkeden önümüzdeki dönemde KKTC’yi tanımasını beklediklerini ifade etti.

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14/12/2022 12:44