Töre: Türkiye ile birlikte yola devam edeceğiz

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Mersin’de, KKTC’de asla vazgeçilmeyeceğini belirtti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığından verilen bilgiye göre, konferans vermek amacıyla davetli olarak gittiği Mersin’de Töre, bazı gazetecilere Kıbrıs sorununun çözümü konusunda açıklamada bulundu.

Töre, “Birçok anlaşma modelleri de önümüze geldi. Hep federatif sisteme dayalı anlaşma modelleri... Bunların hemen hemen tamamını Rum-Yunan ikilisi reddetti. Bağımsızlık Kıbrıs Türk halkının en doğal hakkıdır. Ana vatan Türkiye ile birlikte yola devam edeceğiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden vazgeçmek yok” dedi.

Zorlu Töre, Mersin’de Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, KKTC'nin Mersin Başkonsolosluğu, Toroslar ilçesindeki Rauf Raif Denktaş Parkı ve Açık Hava Müzesi, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Mersin Şubesi, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Mersin İl Başkanlığı, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Mersin Şubesi ve Kıbrıs Türk Kültür Derneği Mersin Şubesi'ne de ziyarette bulundu.

Zorlu Töre, bugün Kıbrıs sorunu ve bölgesel gelişmelerin ele alınacağı “Büyük Fotoğraf” isimli konferansa katılacak.

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17/09/2022 13:17