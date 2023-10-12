Cumhurbaşkanı Vekili Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu’nu kabul etti.

Meclis Basın Bürosundan yapılan açıklamaya göre, Meclis Şeref Salonunda yer alan kabulde, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral. Sebahattin Kılınç da yer aldı.

Kabulde ilk sözü alan Kavaklıoğlu, Türkiye Cumhuriyeti devlet geleneği olarak ilk ziyaretlerin KKTC’ye yapıldığını ifade ederek bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Kıbrıs Türkü'nün yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin adada barışın teminatı olduğunu vurgulayan Kavaklıoğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Birleşmiş Genel Kurulundaki KKTC için yaptığı çağrının ardından güzel gelişmelerin olmasını beklediklerini dile getirdi.

Başkan Töre de konuşmasında, Kıbrıs meselesinin sadece Kıbrıslı Türklere ait bir konu değil, Türk dünyasının milli bir meselesi olduğuna işaret ederek, öznenin de Türk milletinin yüksek çıkarları olduğunu kaydetti.

Kıbrıs Türk halkının, Türk milletinin ayrılmaz bir parçası olduğunu söyleyen Töre, yıllarca süren birçok karanlık döneme rağmen Kıbrıs Türkü'nün milli ve manevi bütünlüğünü koruyarak direniş gösterdiğini belirtti.

Töre, Türkiye’nin KKTC ile birlikte ortaya koyduğu siyasetin milli bir siyaset olduğunun altını çizdiği konuşmasında, bu milli siyasetten vazgeçmelerinin söz konusu olmayacağına değindi.

“Şehitlerimize ve bizden sonra gelecek olan nesillere borcumuz var. Bu toprakları, devleti, şanlı ordumuzu ve gönderdeki bayrağımızı koruyacağız” diyen Töre, Anavatan sevgilerinin 20 Temmuz Barış Harekatı sabahındaki gibi devam ettiğini söyledi.