Töre: Türkiye ve Kıbrıs Türk halkına düşman olanlar eninde sonunda hak ettiklerini bulacaklardır

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Ankara temasları sırasında yaptığı açıklamada, Türkiye ve Kıbrıs Türk halkına düşman olanların eninde sonunda hak ettiklerini bulacaklarını söyledi.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ankara’da bulunan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna ev sahipliği yapan Birinci Meclis Binası, Kurtuluş Savaşı Müzesi ve İkinci Meclis Binası’nı ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Ziyaretlerinde yaptığı konuşmada, 21-25 Aralık Şehitler Haftası dolayısıyla Kumsal baskınına değinen Töre, Kıbrıs tarihinin en acı olaylarının biri olarak değerlendirdiği baskının, Kıbrıslı Rumları anlatan kara bir leke olarak kalacağını ifade etti. Yaşanan barbarlığın tarifinin olmadığını söyleyen Başkan Töre, Binbaşı İlhan’ın ilk eşi Mürüvvet İlhan ile çocukları Kutsi, Murat ve Hakan ile birlikte toplam 11 kişinin şehit edildiğini hatırlattı. Başkan Töre, Kumsal şehitlerini saygı ve rahmetle andı.

Töre, Milli Savunma Bakanlığı’nın terör unsurlarına yönelik düzenlemiş olduğu hava harekatını da memnuniyetle öğrenmiş olduğunu belirterek; PKK, FETÖ, DAEŞ, Dev-Sol gibi ne kadar terör örgütü varsa hepsinin akıbetinin aynı olacağını kaydetti.

Birinci ve ikinci Meclis’i ziyaretinden çok etkilendiğini söyleyen Töre, istiklal mücadelesi devam ederken zor şartlarda dahi Meclis’in çalıştığını anımsattı. Eski Meclis’te yer alan “Hakimiyet milletindir” ifadesini Kıbrıs Türk halkının da her zaman benimsediğini vurgulayan Töre, bu hakimiyete düşman olanların Anadolu topraklarında barınamadığını söyledi. Bu binalardan istiklal mücadelesinin yürütüldüğünü kaydeden Töre, hakimiyeti milliyenin sonsuza kadar devam edeceğini ifade etti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, devlet mezarlığına da giderek eski başbakanlardan Bülent Ecevit’in kabri başında dua etti. Başkan Töre, 1974 Mutlu Barış Harekatı sırasında Başbakanın Bülent Ecevit, Başbakan Yardımcısının da Prof. Dr. Necmettin Erbakan olduğunu hatırlattı ve kendilerini rahmetle andı. Kanlı Noel saldırılarını ve sonrasında yaşadıklarını asla unutmayacaklarını vurgulayan Töre, 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekatı sonrasında Rum-Yunan saldırılarının ve soykırım girişimlerinin sona erdiğini söyledi.

Başkan Töre ziyaretlerine, Cebeci Askeri Şehitliği ve Karşıyaka Asri Mezarlığı ile devam etti. Töre, 1974 Mutlu Barış Harekatı döneminde Genelkurmay Başkanı olan Semih Sancar, TMT’nin bayraktarları Ali Rıza Vuruşkan ve Kenan Coygun’un kabrine giderek dualar okudu.

1963’ten 2023’e gelene kadar 60 yıl geçtiğini belirten Başkan Töre, “Kıbrıs Türk Halkı’nın direnişi olmasaydı biz bugünlere gelemeyecektik. Türk uçakları gelip uçuş gerçekleştirmeseydi Rum ve Yunanlılar Lefkoşa’yı düşürecekti. Ali Rıza Vuruşkan’ın mücahitlerin büyük emekleri olmasaydı Rumlar emellerine gerçekleştirecek ve bütün Türk bölgelerinin teslim olmasını sağlayacaktı, tüm hedefleri buydu” ifadelerini kullandı. Töre, “Semih Sancar paşamız Mutlu Barış Harekatı’nda Genel Kurmay Başkanı’ydı, kendisine ve ebediyete intikal etmiş tüm komutanlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

TMT’nin kurulması ile başlayan mücadelenin bugün devlet ile taçlandırıldığını belirten Başkan Töre, Kenan Coygun ve Ali Rıza Vuruşkan’In birer kahraman olduğunu söyledi. Töre son olarak, helikopter kazasında hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun kabrini ziyaret etti.