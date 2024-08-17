Töre, Türkiye’deki yangınlar nedeniyle geçmiş olsun mesajı yayımladı

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17/08/2024

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Töre, Türkiye’deki yangınlar nedeniyle geçmiş olsun mesajı yayımladı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye’nin birçok bölgesinde yaşanan yangın felaketiyle ilgili geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Meclis’ten verilen bilgiye göre Töre mesajında şunları kaydetti:

“Anavatan Türkiye’de başta İzmir olmak üzere birçok bölgede orman yangınları ile mücadele edilmektedir. Yerleşim yerlerine de sıçrayan yangınlara havadan ve karadan müdahale yapılmaktadır. Yangında can kaybının olmaması en büyük tesellimizdir. En yakın zamanda yangınların kontrol altına alınıp, söndürüleceğini inancımız tamdır. Bu vesileyle yangından etkilenen tüm kardeşlerimizi ve Anavatan Türkiye’ye geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.”

17/08/2024 13:58
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TAGS: zorlıu töre
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