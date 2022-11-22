Töre, TURSAB sağlık turizmi heyetini kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TURSAB) sağlık turizmi heyetini kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi Basın Bürosundan yapılan yazılı açıklamaya göre Meclis Şeref Salonunda yer alan kabulde UBP Lefkoşa Milletvekili ve Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan da yer aldı.

İlk sözü alan TURSAB Sağlık Turizmi İhtisas Başkanı Zeynep Yenice, İzmir’de gerçekleştirdikleri çalıştayda sağlık turizminin nerede olması gerektiği konusunu irdelediklerini anımsatarak Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan’ın önerisiyle Kıbrıs’ta yapılabilecek iş birlikleri için KKTC’de bulunduklarını söyledi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de konuşmasında, KKTC’nin genç bir devlet olmasına rağmen Türk milletinin bir mensubu olduklarını söyleyerek konuk heyetin aslında farklı bir yerde olmadığını ifade etti.

Töre, TURSAB’ın sağlık turizmini daha ileriye götürmesi için verdiği uğraşı önemli bulduklarını ifade ederek, iki ülke arasında bu konuda yapılacak olan iş birliği çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan’ın da yıllarca ülkede bu anlamda önemli hizmetler verdiğini vurgulayan Töre, tecrübe paylaşımlarından büyük faydalar sağlanacağına inandığını söyledi.

Kabulde Meclis Meclis Genel Sekreteri Seral Fırat, İdari, Mali, Teknik, Parlamenter Hizmetler Müdürü Hasan Büyükoğlu, Basın Dış İlişkiler ve Protokol Müdürü Narin Yalıner Ataöz ve Özel Kalem Müdürü İrem Uygun Soyşen de hazır bulundu.

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22/11/2022 13:58