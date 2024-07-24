Töre, UBİAD Başkanı Keleş ve heyetini kabul etti

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre kabulde, Başkan Töre’ye Uluslararası Bürokratlar Akademisyenler ve İş İnsanları Derneği ile Mersin Gümrük Müşavirliği Derneği tarafından 20 Temmuz Barış Harekatı’na özel hazırlanan anı tabakları hediye edildi.

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