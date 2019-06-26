HABER KIBRIS

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Töre Üsküp’te Sempozyuma Katılıyor

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26/06/2019

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Töre Üsküp’te Sempozyuma Katılıyor

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Makedonya’nın başkenti Üsküp’te düzenlenecek “V. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumuna” katılacak.

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcılığından verilen bilgiye göre, Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop’un himayesindeki sempozyum yarın düzenlenecek.

Açıklamada, birçok siyasinin katılacağı belirtilen sempozyumun açılışında, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına yer alacak.

Zorlu Töre ile heyeti yarın gidecekleri Makedonya’dan 30 Haziran Pazar akşamı dönecek.

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TAGS: zorlu töre, haber, kıbrıs
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