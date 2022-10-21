Töre, Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı maçını izledi

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye Tekerlekli Basketbol 1. Ligi’nde KKTC’yi temsil eden Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nın Muş Bedensel Engelliler Spor Kulübü ile maçını izledi.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa Atatürk Stadyumu’nda gerçekleşen ve Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nın 67-54 kazandığı maçı izleyen Töre, engelli basketbolunda büyük bir mücadele olduğunu anımsatarak, sporcuların azim ve enerjisinin herkese ışık tutması gerektiğini kaydetti.

Engelli olarak eve kapanmanın aksine bütün engelli bireylerin imkan verildiğinde neleri başarabileceğinin en iyi kanıtının basketbol takımları olduğunu dile getiren Töre, 1. Lig’de mücadele eden Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’na herkesin sahip çıkması gerektiğini ifade etti.

Takımın yeniden süper lige çıkmasını dileyen Töre, bütün vatandaşları takıma destek olmak için tribüne davet etti.

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21/10/2022 16:12