Töre ve heyetinden Ankara’daki terör saldırısında yaralanan polis memuruna ziyaret

Ankara temaslarına devam eden Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, 1 Ekim’de Türkiye İçişleri Bakanlığına yönelik Ankara’da düzenlenen terör saldırısı sırasında yaralanan polis memurunu tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina hastanesinde heyeti ile birlikte ziyaret etti.

Meclisten verilen bilgiye göre, Töre ve heyetini hastaneye gelişinde Ankara Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastaneleri Baş Müdürü Engin Uçar ile Hastane Başhekim Yardımcısı Defne Altıntaş ve diğer yetkililer karşıladı.

Yaralı polis memuru ve ailesine geçmiş olsun dileklerini ileten Töre, ana vatanın teröre karşı vermiş olduğu mücadelede yanında olduklarını ifade ederek, terörle mücadele ederken şehit düşen tüm güvenlik güçlerine Allah’tan rahmet diledi.

“Bizler kahraman kardeşimizi ziyaret ederek, terörün karşısında durduğumuzu ifade etmek için bugün buradayız” diyen Töre, Türkiye’nin sınır ötesi harekatlarında da halkının güvenliğini sağlama noktasında “haklı” bir konumda olduğunu belirtti.

“Dışardan beslenen terör odaklarının Türkiye’nin içine sızdığını” belirten Töre, “Türk milletinin terör ile asla yıldırılamayacağını” vurguladı.

Terörün destekçisi olan ülkeleri de lanetlediklerini ifade eden Töre, terörün bir insanlık suçu olduğunu, masum insanları katlettiğini belirtti.

Başkan Töre, terörle mücadele veren bütün güvenlik güçlerine görevlerinde başarılar diledi.

Hastane ziyaretinde Başkan Töre’ye, heyetinde bulunan Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Meclis İdari Amiri Yasemi Öztürk, Meclis Divanı Üyesi Milletvekilleri Hasan Küçük, fırtına Karanfil ve Şifa Çolakoğlu’nun yanı sıra KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, KKTC Ankara Ataşesi Kurmay Albay Mahmut Gergin ile Özel Kalem Müdürü İrem Uygun da eşlik etti.

Töre’nin bugün sırasıyla Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşmeler yapması bekleniyor.