Töre ve Şentop, Maraş’ta inceleme yaptı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, ülkede temaslarda bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi eski Başkanı Mustafa Şentop ile birlikte Maraş’ta incelemelerde bulundu.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Gezi öncesi bölge hakkında brifing alan Töre ve Şentop, basına açıklamalarda bulundu.

TBMM eski Başkanı Şentop burada yaptığı açıklamada, üniversitede görev yaptığı sırada KKTC Vakıflar İdaresi ile koordineli yapmış oldukları çalışmaları anımsatarak vakıf defterlerinde kayıtları bildiğini dile getirdi.

Birçok binanın Osmanlı döneminde vakfedildiğini ve bu durumun 1878’e kadar devam ettiğini ifade eden Şentop, özellikle adanın İngiliz Yönetimi sürecinde vakıf mallarının yavaş yavaş Rumlara devredilmesinin gerçekleştiğini belirtti.

Kayıtlarda adanın hem Kuzeyinde hem de Güneyinde Vakıflara ait mülklerin olduğu kayıtlarda net bir şekilde görüldüğüne işaret eden Şentop, bu kayıtların İngiliz Yönetimi defterlerinde de mevcut olduğunu söyledi.

Zaman içerisinde bu kayıtların değiştirilmeye çalışıldığını ve Rumlara devredildiğine değinen Şentop, vakıf arazilerinin Uluslararası hukukta da teminatları olduğunu kaydetti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de konuşmasında, Şentop ile Meclis Başkanlığı döneminde çok ilişkileri ve işbirlikleri olduğunu ifade ederek kendisinin görev süresi boyunca her platformda Kıbrıs Türk halkının haklarını savunduğunu ifade etti.

Töre, Maraş’ta vakıf arazileri üzerinde yapılan inşanın tarihi bir gerçek olduğunu dile getirerek sonradan özel mülke dönüştürme girişimlerinin bu gerçeği değiştiremeyeceğini vurguladı.