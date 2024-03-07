Töre, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Vekili Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesinde meydana gelen yangın yerinde incelemelerde bulundu.

Meclisten yapılan açıklamaya göre, yetkililerden bilgi alan Başkan Töre, burada BRT muhabirinin sorularını da yanıtladı.

Töre, yangından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, bu tip iş yerlerinde meydana gelebilecek yangınlara karşı teknolojik tedbirlerin alınması gerektiğini, bu konuda yasal eksiklik varsa bunun da gündeme gelmesi gerektiğini kaydetti.

Yangının meydana geldiği işletmenin köklü bir firma olduğunu ve birikimlerinin ziyan olmasından dolayı büyük üzüntü duyduğunu ifade eden Töre, en büyük tesellilerinin yangının civardaki iş yerlerine sıçramaması olduğunu söyledi.

Geçen hafta Haspolat bölgesinde bir işletmede de yangın meydana geldiğini anımsatan Töre, bu tip iş yerlerine yangın söndürme sistemlerinin monte edilmesinin zaruri olduğunu belirtti.

Töre, yangının meydana geldiği iş yerinin sahiplerine geçmiş olsun dileklerini iletirken, söndürme çalışmalarına katkı koyan herkese de teşekkür etti.