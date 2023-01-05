Töre: 'Yaşasın Türk Birliği'

Meclis Başkanı Zorlu Töre, KKTC Meclisi ile 5 Türk devleti meclisi arasında dostluk grubu oluşturulması önerisini değerlendirdi.

Töre, TRT Haber’e yaptığı değerlendirmede, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 20 Eylül 2022’de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda “KKTC’yi tanıyın” çağrısı yaptığını anımsatarak bunun ardından KKTC’nin anayasal ismiyle Türk Devletleri Teşkilatına gözlemci üye olarak kabul edildiğini söyledi.

Gözlemci üyeliğin altyapısının oluşması gerektiğini vurgulayan Töre, bu doğrultuda 5 Türk devleti ile Dostluk grubu oluşturma kararı aldıklarını dile getirerek, aynı milletin insanları olarak Meclis nezdinde bu adımı attıklarını belirtti.

Oluşturulan dostluk grubu çerçevesinde bir takım ziyaretler başta olmak üzere çeşitli temasların da başlayacağını kaydeden Töre, Anavatan Türkiye’nin öncülüğünde yapılan bu girişimlerin kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.

Töre: “Kıbrıs Türk halkı olarak hayallerinin gerçek olmaya başladığını görmek memnuniyet vericidir. Artık federasyon yerine iki devletli çözüm modelini uygulama zamanı gelmiştir. KKTC, milli bir devlet olarak yoluna devam edecektir. Adada barış vardır. Barışın adı da Türkiye, Türk Ordusu ve KKTC Devletidir.”

Töre, garantilerden, Anavatan Türkiye’den, egemenlikten ve özgürlükten vazgeçmeyeceklerini vurgulayarak “Yaşasın Türk Birliği” dedi.

Cumhuriyet Meclisi’nin 2 Ocak Pazartesi gerçekleşen Genel Kurulunda, KKTC ile Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan ve Azerbaycan meclisleri arasında dostluk grupları kurulması önerisi oy birliği ile kabul edilmişti.

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05/01/2023 14:34