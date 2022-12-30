Töre, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayınladı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, yeni yıl nedeniyle mesaj yayınladı.

Töre, mesajında şunları kaydetti:

“Bir yılı daha geride kalırken, pandemi ve Rusya – Ukrayna savaşının yarattığı ağır koşulları geride bırakarak gerek ekonomik gerek ise sosyal açıdan açtığı yaraların iyileştirilmesi için halk olarak var gücümüzle çalıştık. Kıbrıs Türk halkı olarak Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti’nin de desteğiyle bu yıl da halkımızın daha güzel yarınlara ulaşması için elimizden gelen çabayı ortaya koyacağız.

Geride bıraktığımız yılda siyasi olarak bizleri en çok sevindiren gelişme Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olarak kabul edilmesidir. Atılan bu önemli adımın yeni yıl da takipçisi olacağımızı ve tam üyelik yolunda uğraş vereceğimizi halkımızla paylaşmak istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda yapmış olduğu “KKTC’yi tanıyın” çağrısının da bu yıl adına yaşanan tarihi bir gelişme olarak hafızlarımızda yer edineceğini bildirmek isterim. Anavatanımızın, ülkemizin her alanda gelişmesi için yapmış olduğu yardım ve destekler sayesinde pandemi ile oluşan ağır tablonun en az sarsıntı ile geçtiği kanaatindeyim. Yıl boyunca ülkemizin altyapısına yapılan bir çok yatırımın yanında yeni Cumhuriyet Meclisi Binası ve Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinin oluşması için atılan adımlar, KKTC’nin milli bir devlet olarak varlığını kökleştirmesi adına yapılan en büyük girişimlerden biridir. Değerli kardeşlerim, Geçtiğimiz yıl içerisinde dünya geneline baktığımızda güçlü devlet ve toplulukların zayıf olanı ezdiği adaletsiz düzenin devam ettiğini görmek bizleri derinden üzmüştür.

Rusya – Ukrayna savaşında yıl boyunca yaşanan gelişmeler bunun en bariz örneği olarak ortada dururken, dünyanın bir çok sorunlu bölgesinde yaşanan gelişmelerin bizlerin Anavatanımız ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden başka sığınacak ve güvenecek limanımızın olmadığı gerçeğini bir kez daha gözler önüne sermiş ve Türkiye’nin garantörlüğünün hayati önemini ispatlamıştır.

Geride bıraktığımız yıl içerisinde yaşadığımız orman yangınları yüreklerimizi burkmuş, yaşadığımız bu acı hadiseler, bu konuda çok daha dikkatli ve planlı adımlar atma zorunluluğumuz olduğunu bizlere göstermiştir. Yaşadığımız seçim sürecinin sağlıklı bir şekilde ülke demokrasimize yakışır bir şekilde tamamlanması bizleri memnun etmiştir. Kazanan Belediye Başkanlarını kutlarken, ülkemize hizmet yolunda var güçleri ile çalışarak Anavatan Türkiye ile işbirliği içerisinde kentlerimizi güçlendirme adına çalışmalarına devam etmelerine olan inancımı da dile getirmek isterim. Meclisimizin için yoğun bir çalışma dönemi ile geçen 2022 yılı içerisinde komitelerimizde uzun uğraşlar sonucu şekillenen ve insanlarımızın yaşam kalitesini arttırmak adına Meclis Genel Kuruluna sevk edilen bir yasanın da hayat bulması bizleri sevindirmektedir. Yeni yıl da da aynı kararlılık ve çalışma temposuyla vatandaşımızın huzur ve refahını arttıracak çalışmalara yasama tahtında devam edeceğimizi belirmek isterim. Bu duygu ve düşüncelerle, Kıbrıs Türk halkının, Anavatandaki kardeşlerimizin ve tüm Türk dünyasının yeni yılını kutlar, geride bıraktığımız yılda hayatını kaybeden değerlerimizi saygıyla anar, yeni yılın tüm insanlığa sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini dilerim.”

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30/12/2022 14:47