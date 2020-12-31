Töre: Yeni yılda hem salgına hem de ekonomiye yönelik çalışmalar yapacağız

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, yeni yılın, Türk milletine ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu.

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında, “2020 yılını geride bırakırken yaşanılan salgın hastalıktan korunmak için büyük çabalar serf edildi. Fedakârlıklarla geçen 2020 yılında ekonomimiz çok büyük zararlar yaşamıştır” diyerek, 2021 yılında hem salgın hastalığa karşı hem de ekonomiyi kurtarma yönünde çalışmalar yapılacağını kaydetti.

Zorlu Töre, mesajında, “Yeni yılın Kıbrıs Türk halkına mensubu olmakla şeref duyduğumuz Türk milletine ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini dilerim” ifadelerine yer verdi.

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31/12/2020 12:23