Töre: Yerli üretimi çoğaltmak son derece önemlidir

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Gazimağusa Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Yeşilleme başkanlığındaki heyeti kabul etti.

Meclis’ten verilen bilgiye göre, Töre’nin Meclis’teki makamında gerçekleşen kabulde konuşan Dernek Başkanı Yeşilleme, Töre’ye yeni görevinde başarı diledi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de konuşmasında yerel yönetimlerin alt biriminde yer alan muhtar ve azaların her zaman büyük bir görev ifa ettiklerini vurgulayarak onları dinlemenin kendilerinin görevi olduğunu kaydetti.

Muhtarların birçok kurum ile iş birliği içerisinde çalışmalar yürüttüğünü ve bütün bunları kısıtlı imkânlarla yaptıklarını bildiklerini ifade eden Töre, devletin bu çalışmalara daha çok katkı koymasını arzu ettiğini dile getirdi.

Töre, “özellikle Güney Mesarya bölgesinde gerek Annan Planı gerekse Crans Montana sürecinde büyük oyunlar oynandığını” belirterek “Bu topraklar vatan olduysa ve bu topraklar üzerinde vatan kurmuşsak, biz artık oralardan vazgeçemeyiz. Bizim için vatan kutsaldır. Topraklarımız da kutsaldır. Buraları ekip biçerek, üretime daha fazla kazandırmak fevkalâde önemlidir” dedi.

Bu bölgelerde hem kuru ziraat hem de sulu ziraatın daha etkin yapılmasının en büyük arzuları olduğunu belirten Töre, üretken bir toplum olunması gerektiğine işaret etti.

Töre, “Sadece canla, kanla aldık demek yeterli değildir. Üreterek halkımıza hizmet etmek, yerli üretimi çoğaltmak son derece önemlidir” dedi.

Kabulde, Baykal Muhtarı Özger Ersen, Serdarlı Muhtarı Ahmet Serdar, Çanakkale Mahallesi Muhtarı Abbas Mendeli, Anadolu Mahallesi Muhtarı Ali Vuruk ve Paşaköy Muhtarı Ali Göktürk yer aldı.

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09/04/2022 11:50