Töre, YÖK Başkanı Prof. Özvar’ı ziyaret etti

Ankara’da temaslarına devam eden Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ı ziyaret etti.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, Töre ziyarette yaptığı konuşmada, Türk milletinin cihan milleti, Türk devletinin de cihan devleti olduğunu ifade ederek, Kıbrıs Türklerinin de Türk milletinin bir parçası olduğunu söyledi.

YÖK’ün başarıları ile her zaman gurur duyduklarını ifade eden Töre, Kurulun çok önemli bir görevi yerine getirdiğini kaydetti.

Türkiye’nin büyüyen ve güçlenen bir ülke olduğunu dile getiren Töre, güçlü bir ülkenin izlediği politikaların gereğini her zaman yerine getirdiğini belirtti.

Gazze’de yaşananları anımsatan Töre, Uluslararası camianın sessizliği ele alındığında yeni yetişecek neslin aydın ve barış içinde yaşamayı idrak etmesinin son derece önemli olduğunu kaydetti.

KKTC’nin üniversite ülkesi olduğuna işaret eden Töre, YÖK’ün bu anlamda ülkeye ve ülke üniversitelerine sağladığı katkıların önemli olduğunu dile getirdi.

YÖK ziyaretinde Töre’ye KKTC’nin Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu ile Meclis Basın Dış İlişkiler ve Protokol Müdürü Narin Yalıner Ataöz ile Özel Kalem Müdürü İrem Uygun eşlik etti.

Başkan Töre’nin bu akşam karayolu ile Konya’ya geçmesi ve temaslarına burada devam etmesi bekleniyor.