Töre, YYK heyetini kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Yayın Yüksek Kurulu (YYK) heyetini kabul etti.

Meclis Şeref Salonunda yer alan kabulde konuşan YYK Başkanı Feyzi Hansel, son yıllarda teknolojide meydana gelen yeniliklerden ülkenin de istifade edebilmesi için çalıştıklarını belirterek, geçen yıl yasada yapılan kapsamlı değişiklikle web tv’lerin de lisanslı yayın yapması durumuna geldiğini anımsattı.

Halihazırda, 15 lisanslı web tv olduğunu kaydeden Hansel, yeni başvuruların da olduğunu ifade etti.

Hansel, nitelik ve kalitenin önem arz ettiğini vurguladığı konuşmasında, Türkiye televizyon yayınlarının ülkeye erişiminin çok rahat olduğunu ancak buna rağmen Türkiye firmalarının reklamlarının KKTC televizyonlarında yer alamaması sorununu yaşadıklarına değindi.

Başkan Hansel, bu durumun kaliteyi ve içerik üretimini ve dolayısıyla ulusa televizyonların tercih edilmelerini sıkıntıya soktuğunu dile getirdi.

Yeni süreçte platformların da oluştuğunu ifade eden Hansel, bu nedenle yasada değişiklikler yapılması gerektiğini, yaptıkları çalışmayı hükümete ilettiklerini söyledi.

-Töre

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de konuşmasında, YYK’nın daha etkili ve verimli olmasını arzuladıklarını vurgulayarak, daha geniş açılımlarla çalışmalarına devam etmesi gerektiğini belirtti.

Ülkede web tv'lerin kontrol ve denetimlerinin çok önemli olduğunu dile getiren Töre, çocukların ve toplumun gelişimi için sakıncalı içeriklere dikkat edilmesi gerektiğini kaydetti.

Tamamen denetimsiz bir mekanizmanın dünyanın hiç bir yerinde olmadığına söyleyen Töre, ülkedeki bazı televizyonların oluşan rakamlar nedeniyle uydu yayınlarını bırakmak zorunda kaldığını hatırlatarak, bu sıkıntıların aşılması yönünde de çalışmalar yapılması gerektiğine inandığını vurguladı. Töre, “Çoğalmaktan korkmamalıyız ama denetimsizlikten korkmalıyız” dedi.

Töre, yasada yapılması düşünülen değişiklerin Meclis komitelerinde ve genel kurulda en sağlıklı ve hızlı şekilde görüşülmesi için ellerinden gelen katkıyı yapacaklarını söyledi.

Kabulde Meclis Kalem Müdürü İrem Uygun ile YYK Üyesi Hüseyin Gürlek de hazır bulundu.