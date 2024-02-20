Töre YYK'yı ziyaret etti...

Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, televizyon yayınlarında yaşam biçimi ve düşünceden dolayı kişilerin rencide edildiği çok sayıda söylemlere yer verildiğini söyledi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığından verilen bilgiye göre, Zorlu Töre, Yayın Yüksek Kurulu’nu ziyaret etti.

Töre, ziyarette yaptığı konuşmada, televizyon yayınlarında, yaşam biçimini ya da düşüncesinden dolayı kişileri rencide edecek söylemlere yer verilmemesi gerektiğini, ancak dozajını aşan “çok sayıda bu tür örnekleri üzülerek gördüklerini” söyledi.

Eleştirilere her zaman hoş görüyle bakılması gerektiğine inandığını ifade eden Töre, ancak zaman zaman da hoşgörü sınırlarını aşan yayınların yapıldığının da bir gerçek olduğunu kaydetti.

Kişilerin yanında, zaman zaman Devleti de aşağılayan yayınların olduğunu da belirten Töre, devletin itibarını korumanın herkesin görevi olduğunu söyledi.

Tüm eleştiri ve söylemlerin demokratik kurallar çerçevesinde olması gerektiğini ifade eden Zorlu Töre, hiçbir kurum veya kişinin küçük düşürülmeyi hak etmediğini söyledi.

Başkan Feyzi Hansel ve Yönetim kurulu üyelerinin çalışmalarını yakından takip ettiklerini ve işlerinin de kolay olmadığını düşündüklerini belirten Töre, Kurul üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.

Töre ziyaretinde Kurul Başkanı Feyzi Hansel ile Yönetim Kurulu üyesi Yasemin Saban ve Hüseyin Gürlek ile görüştü.

-Hansel

Kurul Başkanı Feyzi Hansel ise görüşmede, Kurumun çalışmaları hakkında bilgi verdi. Tüm çalışmaları hakkında Meclis’i bilgilendirdiklerini kaydeden Hansel, yayıncı kuruluşlarla işbirliği içerisinde çalıştıklarını da kaydetti.