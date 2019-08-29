Töre: Zafer bayramımız kutlu olsun

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Atatürk ve silah arkadaşlarının milli egemenliğe dayalı Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini 30 Ağustos’ta attığını kaydetti ve “Kahraman Türk ordusu da Türkiye Cumhuriyeti’nin bekçileri olmaya devam edecektir” dedi.

Töre, gün dolayısıyla yayımladığı mesaja, “Bugünkü Türkiye Cumhuriyeti’nin sınırları bu zafer sonucunda çizilmiş ve kalıcılığını korumak Türk gençliğinin sorumluluğuna verilmiştir” dedi.



Töre mesajında, “Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını, kahraman şehitleri ve hayattan göç eden gazileri” minnet ve şükranla andı, “Ruhları şad olsun. Zafer bayramımız kutlu olsun” dedi.