Cumhurbaşkanı Vekili Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Zeka Oyunları Merkezinin açılış etkinliğine katıldı.

Meclisten yapılan açıklamaya göre Kıbrıs Bilim ve Zekâ Vakfı tarafından Surlariçi Ali Ruhi Sokak’ta restore edilen bir binada hizmet vermeye başlayan merkez ile ilgili Vakıf Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Nazım Serkan Burgul’dan bilgiler alan Töre, merkezin odalarında incelemelerde bulundu.

Töre, burada yaptığı açıklamada, merkezin çok önemli bir hizmet olduğunu ifade ederek, katkı koyan herkese teşekkür etti ve hayırlı olmasını diledi.

Töre, “Vakıf adı altında yapılan tüm işlerde bir hayır olduğunu” belirten Töre, “İnsanlara verilen hizmetin millete fayda olarak geri dönüşünün olacağını” söyledi.

Açıklamada, Merkezde, ilkokul, ortaokul, lise öğrencilerine akıl ve zekâ oyunları eğitimleri verileceği, alanında uzman eğitmenler tarafından yapılacak atölye çalışmalarında ise Mangala, Reversi, Q bitz, Pentago, Kulami, Equalibri gibi oyunların öğretileceği belirtildi.

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28/10/2022 15:25