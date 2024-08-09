Töre, Büyük Hun Türk Kurultayı’nın parlamentoda düzenlenen açılışına katıldı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Macar Turan Vakfı’nın davetiyle bu yıl 9’uncusu düzenlenecek Büyük Hun Türk Kurultayı’na katılmak amacıyla Macaristan’a gitti.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Töre, Bugaç şehrinde yer alacak kurultayın Macaristan Parlamentosu’nda düzenlenen açılış etkinliğine katıldı.

Töre’ye KKTC Budapeşte Temsilcisi Çağrı Kalfaoğlu ve temsilcilikte görevli 1. Sekreter Birsen İkizer Kalfoğlu eşlik etti.

- “Türk devletleriyle olan ilişkiler artmalı”

Türk dünyasına mensup devlet ve topluklarından parlamento ve sivil toplum kuruluşlarının hazır bulunduğu açılış etkinliğinde, Meclis Başkanı Zorlu Töre de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni temsilen yer aldı.

Etkinlikte konuşan Töre, bütün konuşmacıların Macar ve Türk halklarının dostluğundan bahsettiğini ve Türk devletleriyle ilişkilerinin artması gerektiğini söylediğini kaydetti.

Bazı konuşmacılar tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin de gündeme getirildiğini belirten Töre, Türk devletlerinin temsilcileriyle biraya gelmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Töre, Türk Devletleri ve Türk topluluklarının her geçen gün birbirini daha iyi tanıyacağını, bunun da KKTC’nin önünü açacağını söyledi.