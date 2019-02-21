Töre:Bağımsız devlete sahip çıkılmalı

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, bağımsız devlete sahip çıkma gerektiğini söyledi.

Töre, Rumların Kıbrıs’ı Helen gördüğünü, yönetim ve gücü paylaşmaya yanaşmayanların zenginliği de paylaşmayacağını ifade ederek, bu gerçeği göremeyenlerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine ve Kıbrıs Türk halkına haksızlık etmeye devam edeceğini belirtti.

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre yaptığı yazılı açıklamada şöyle dedi:

“Kıbrıs Türk halkı 1974 mutlu barış harekatından sonra barış, huzur ve güvenlik içerisinde yaşamını sürdürmektedir. Acıları, gözyaşları, çaresizlikleri, göç etmeleri, işsizlik ve güvenlik endişeleri ile yurtdışına kaçışlar durmuştur. 1983 yılında da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurulması ile Kıbrıs Türk halkı gelecek ne olacak endişesinden kurtulduğu halde, Rumlarla yeni bir ortaklık arayışı devam ettiği için de beklentiler oluşmaya devam etmiştir. Ne var ki bütün anlaşma planlarına ve projelerine Rum-Yunan ikilisi ırkçı bir yaklaşımla hep hayır demişlerdir. 50-60 yıldır devam eden ortaklık beklentileri boşa çıkmıştır. 15 Kasım 1983 yılından sonra en kapsamlı bir plan olan Annan Planına da Rumlar büyük bir ekseriyetle hayır demiştir. Crans Montana’da büyük beklentiler meydana gelmişken, Rum Lider Anastasiadis'in EOKA’cı ruhu kabarmış ve yine hayır denerek anlaşma sağlanamamıştır.”