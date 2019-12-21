Töre’den 21 Aralık Mesajı

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Kıbrıs Türk halkının mücadelesinin devam ettiğini vurguladı.

Töre, 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla yayınladığı mesajda “21 Aralık 1963 yılında Akritas planını yürürlüğe koyan Makarios Liderliğindeki Rum Yönetimi Kıbrıs Cumhuriyeti’ni işgal ettiler. Ortaklık

Cumhuriyetimiz olan Kıbrıs Cumhuriyeti tek egemenliğe dönüştü. Kıbrıs Türk halkı varoluş ve direnişini o gün de bugün de devam ettirmektedir.” dedi.

Mesajında Aziz şehitleri ve kahraman gazileri i minnet ve şükranla anan Töre “ KKTC’ni kurmuş olmamıza rağmen mücadelemiz bu noktada da devam etmektedir. Uyanık olmalıyız. Aldanmamalıyız. Devletimiz ve Türkiye’nin etkin ve fiili garantisi en büyük güvencemizdir. Aziz şehitlerimizin ruhları şad olsun.” ifadelerine yer verdi.

21/12/2019 13:47