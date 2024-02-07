Töre'den Aliyev'e kutlama

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev’in seçimleri kazanması nedeniyle tebrik mesajı yayımladı.

Töre, mesajında dost ve kardeş ülke Azerbaycan’ın Cumhurbaşkanı İllham Aliyev’in seçimleri büyük bir çoğunlukla kazanmasının başta Azerbaycan halkı olmak üzere tüm Türk dünyasına hayırlara vesile olmasını diledi.

Karabağ zaferinin ardından işgalden kurtarılan bölgelere sandıkların kurulması ve demokrasinin getirilmesinin önemli olduğunu belirten Başkan Töre, İlham Aliyev’e görevinde başarılar diledi.