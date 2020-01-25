Töre’den Başsağlığı Mesajı

 Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Elazığ’daki deprem nedeniyle mesaj yayımladı.

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25/01/2020
HK

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Töre’den Başsağlığı Mesajı

 Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Elazığ’daki deprem nedeniyle mesaj yayımladı.

Töre, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kederde, üzüntüde ve sevinçte daima bir ve beraber olduğumuz Anavatan Türkiye'nin Elazığ ilinde meydana gelen ve çevre illeri de etkileyen depremi büyük üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, Milletimize başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum”

25/01/2020 17:17
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TAGS: elazığ, deprem, haber, kıbrıs, kktc, zorlu töre
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