Töre’den, Büyükelçi Serim’e nezaket ziyareti

Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim’e nezaket ziyaretinde bulundu.

Cumhuriyet Meclisi Basın Ofisinden verilen bilgiye göre, Büyükelçi Serim, Töre’yi büyükelçilikte ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu, göreve başlamasının ardından her kesimle görüşmeler gerçekleştirmeye çalıştığını belirtti.

Yeni dönemde meclis çalışmalarında Başkan Töre’ye başarılar dileyen Büyükelçi Serim, yasama yılının KKTC’nin hem alt yapısı hem üst yapısına önemli katkılar koyacağına inandığını söyledi.

-Töre

Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de, "dünya beşten büyük" sözünün kendileri için Türkiye ve şanlı Türk ordusu anlamına geldiğini, bu uğurda mücadele ettiklerini kaydetti.

Töre, Türkiye olmadan Kıbrıs’ta Türk varlığının devam edemeyeceğini, milli davanın Anavatan’la özne şekilde savunulması gerektiğini ifade etti.

Türkiye’ye daima müteşekkir olduklarını belirten Töre, hem kalben hem de ruhen her zaman Türkiye ile birlikte hareket ettiklerini söyledi.

Türk ordusunun adadan çekilmesinin intihar olacağını belirten Töre, “Allah o günleri bizlere göstermesin” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim’in halkla iç içe olan bir yapıya sahip olduğunu kaydeden Töre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni yüceltmek için Serim'le birlikte çalışacaklarını söyledi.

Zorlu Töre ayrıca, iki buçuk yıldır Cumhuriyet Meclisi Başkanlığını yürüttüğünü yakında başkanlık seçimi olacağını dile getirdi ve “İnşallah hayırlısı olur” dedi.

Konuşmaların ardından Töre, Serim’e hediye takdim etti.