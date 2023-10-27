Töre’den değerlendirme: Daha işleyebilir bir devlet düzeni kurulması gerek

Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, BRT’de katıldığı ‘Manşet+’ programında gündemi değerlendirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 40’ıncı yaşını doldururken, ülkede bir çok sorunun çözüldüğüne ancak çözüm bekleyen sorunlar da bulunduğuna işaret eden Töre, Anayasa’da yapılması gereken değişiklikler de olduğunu söyledi.

Zorlu Töre, “başaramadığımız hususlar da mutlaka vardır. Örneğin Değirmenlik-Girne yolunun şimdiye kadar halledilmesi gerekirdi. Ama çeşitli sebeplerle olmadı. Emirnameler büyük sıkıntı yaratıyor. Bir çok yerleşim birimi emirname kapsamında olup insanlar mallarına kıymet bulamıyorlar. Emirnamelerin kalkması ve şehir planlamanın daha ön plana çıkması lazımdır. Bunlarda çok geride kaldık. Annan Planı’ndan sonra o zamanki iktidar bir çok yere emirname koydu ve o emirnameler hala kalkmadı. Bunlar üzücü şeyler. Karpaz emirnamesi, Dikmen-Boğaz emirnamesi gibi, Çamlıbel taraflarında emirname gibi bir çok yerlerde emirnameler var. İnsanlar bugün arsa nitelikli arazilerini değerlendiremiyorlar, kısıtlı bir durumdalar. Bunların daha fazla gecikmeden düzeltilmesi lazım” dedi.

KKTC’nin devlet işleyişinde ciddi gecikmeler yaşandığına ve ihmaller bulunduğuna vurgu yapan Töre, farklı bir zihniyetin hakim olduğuna dikkat çekti.

“devlet işleyişinde ciddiyeti oluşturamadık” diyen Töre, devletin işleyiş yapısında bir çok sıkıntılar olduğunu söyledi.

Töre, “bir reorganizasyon lazımdır” dedi ve devamında “ama bazı siyasi statükocular yeniliklere çok açık değiller ve direniyorlar. Benim olsun da isterse küçük olsun şeklinde bir zihniyet tarzı var. Halbuki devlet hepimizindir, milli dava hepimizindir, müşterek bir davamız vardır. Bunu düşünerek hareket etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Aynı hükümet içerisinde de olsa kabinede yapılan değişikliklerin devlet işleyişinde sıkıntı yarattığını ifade ederek, daha işleyebilir bir devlet düzeni kurulması gerektiğini söyledi.