Töre’den doğal gaz açıklaması

Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili Zorlu Töre, Kıbrıs Rum Yönetimi’nin doğal gaz faaliyetlerinde geri adım atmaması halinde, Kıbrıs sorununu yeniden görüşmeye başlamanın yanlış olduğunu söyledi.

Zorlu Töre yaptığı yazılı açıklamada, “Doğal gaz konusunda Rum kesimi geri adım atmazsa Kıbrıs sorununu yeniden ele almak doğru değildir” dedi.

Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan’a adanın açıklarındaki doğal gaz kaynaklarıyla ilgili tutumlarından vazgeçme çağrısında bulunan Töre, “Doğal gaz konusundaki Rum-Yunan tavrı bize Türkiye’nin garantisinin ve tek taraflı müdahale hakkının ne kadar çok önemli olduğunu göstermektedir” dedi.