Töre’den Erdoğan’a Mektup

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, sekiz Mehmetçiğin şehit edilmesiyle ilgili olarak TC Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a mektup yazarak Türk milletine başsağlığı diledi.



Cumhuriyet Meclis Başkan Yardımcılığı tarafından basına da dağıtımı yapılan mektupta Töre şunları dile getirdi:



“Anavatanımız Türkiye’de bölücü hain terör odaklarının kurduğu bombalı patlayıcı düzenle şehit edilen sekiz Mehmetçiğimize rahmet dileriz. Ruhları şad olsun. Türk milletinin başı sağ olsun.



Bölücüler, hainler, teröristler bilsinler ki ne Anadolu coğrafyasında ne de Orta Doğuda asla başarıya ulaşamayacaklardır.



Türkiye Cumhuriyeti Atatürk’ün ifade ettiği gibi ilelebet payidar kalacaktır. Mensubu olmakla şeref duyduğumuz yüce Türk milletinin üzüntüsü ve acısı Kıbrıs Türk halkının da üzüntüsü ve acısıdır.”