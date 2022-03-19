Töre’den Gaziveren ve Çamlıköy Direnişinin Yıl Dönümü Nedeniyle Mesaj…

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Gaziveren ve Çamlıköy Direnişleri ile direnişte şehit düşenler için mesaj yayımladı.

Töre, şehitlerin, gazilerin, kahraman Mehmetçiklerin ve Mücahitlerin canlarını feda ederek vatan yaptıkları bu topraklar üzerinde kurulan devlete sahip çıkarak Anavatan Türkiye'nin etkin ve fiili garantörlüğünden asla vazgeçmeyeceklerini kaydetti.

Töre, Rumların amacının Lefke Sancağına bağlı Gaziveren ve Çamlıköy’ü işgal ederek bu bölgedeki direniş alanını daraltmak olduğunu belirterek, sınırlı imkanlara rağmen, mücahitlerin kahramanca savaştıklarını ifade etti.

“Şehitlerimizin bizlere kutsal bir emaneti olan vatan topraklarında kendi devletimizi kurduk ve bu sayede de bağımsız, özgür ve güven içerisinde yaşamaktayız. Şehitlerini unutan bir halkın bağımsızlığını koruyamayacağını iyi bilmeliyiz” diyen Töre, mesajında şunları kaydetti:

“Rumların Kıbrıs'ı bir Helen adası yapmak için Kıbrıs Türklerine karşı saldırıya geçtiğini ve ENOSİS uğruna bu coğrafyada yaşanan soykırımı ve zulmü asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Burada geçmişte yaşananları uluslararası toplum görmezden gelemez.

Şehitlerimizin, gazilerimizin, kahraman Mehmetçiklerimizin ve Mücahitlerimizin canlarını feda ederek vatan yaptıkları bu topraklar üzerinde kurulan devletimize sahip çıkarak Anavatan Türkiye'nin etkin ve fiili garantörlüğünden asla vazgeçmeyeceğiz.

19 Mart 1964 tarihinde Rum saldırılarına maruz kalan Gaziveren ve Çamlıköy’de kahramanca savaşarak şehadete yürüyen şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Kıbrıs Türk halkı, hangi şartta olursa olsun bağımsızlık ve egemenlikten vazgeçmeyeceğini göstermiştir.”

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19/03/2022 09:36