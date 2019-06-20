Töre’den Kapalı Maraş açıklaması

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, hükümetin Kapalı Maraş ile ilgili aldığı kararın doğru bir adım olduğunu açıkladı.Töre açıklamasında;

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümetinin sınırlarımız içerisinde bulunan Kapalı Maraş ile ilgili aldığı karar doğru bir adım olmuştur.

Maraş’ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yönetiminde yerleşime açılmasının şart olduğunu vurgulamak isterim.

Rum-Yunan ikilisinin Kıbrıs’ı bir Helen Adası görüp denizlerdeki doğalgaz haklarımızı gasp etme çalışmalarını sürdürdüğünü görüyoruz ve protesto ediyoruz.

Anavatan Türkiye olmasaydı Kıbrıs’ta ENOSİS de gerçekleşecekti ve Kıbrıs bir Girit olacaktı. Kıbrıs Cumhuriyeti’ni işgal eden, denizleride işgale yeltenen Rum Yönetimine dur demek için harekete geçen Türkiyemize sahip çıkalım, destek verelim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümetinin Maraş kararına omuz verelim. Devletimize sahip çıkmayıp hala Federasyon, birleşme diyenlerin sosyal içerikli bir yemeği bahane ederek dolaylı bir şekilde Türkiye’den icazet alıyor, arkası sıvazlanıyor diyenler yanlış değerlendirmeler de bulunuyor.

İkide bir Türkiye’yi halkımıza şikayet edip sineye çekmem diyenlerin ne kadar meclisten habersiz, meclise bilgi verilmeden görüşmeler yaptığını da halkımız bilmektedir. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik olarak yapılan çıkışlar kimseye fayda sağlamaz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne de, makamlarına da gelin hep birlikte sahip çıkalım. Öküzün altında buzağı aramaktan vazgeçelim.” dedi.