Töre'den KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye kabulüyle ilgili değerlendirme: Büyük bir mutluluk ve şeref

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11/11/2022

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Töre'den KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye kabulüyle ilgili değerlendirme: Büyük bir mutluluk ve şeref

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye kabul edilmesi büyük bir mutluluk ve şereftir” dedi.

Töre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilelebet yaşayacağını, gözlemci üyeliğin akabinde asli üyeliğin de tanınmanın da mutlaka olacağını kaydetti.

Zorlu Töre, yazılı açıklamasında, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve diğer Türk Devletleri Devlet Başkanlarına teşekkür ederek, minnettar olduklarını ifade etti.

Töre, “Yaşasın Türk Birliği, yaşasın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti” ifadelerine yer verdi.

11/11/2022 13:32
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TAGS: Zorlu Töre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
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