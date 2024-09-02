Töre'den Netflix'in 'Famagusta' Dizisine Sert Tepki: ''Gerçekleri Saptırıyor''

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin ile yaptığı görüşmenin detaylarını CNNTÜRK canlı yayınında anlattı.

Töre, görüşmede Şahin’in kendisine Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun Famagusta adlı dizinin Türkiye’deki erişiminin kısıtlanacağını ve gösterimine izin verilmeyeceği yönünde bilgi verdiğini söyledi.

Famagusta’nın Rum-Yunan yanlısını kayıran ve gerçekleri saptıran bir dizi olduğunu belirten Töre, Netflix eğer dizi yapacaksa 1955 yılında kurulan EOKA’nın yaptıklarını bakmasını istedi.

Töre, bu işin kökeninde Rum – Yunan lobisinin, siyonizmin olduğunu hatta FETÖ’nün de parmağının olabileceğini kaydetti.

Kıbrıs Türk Halkı’nın 1974’e gelene kadar saldırıya uğradığını anımsatan Töre, bunları görmeyen ve Rumların tezlerini dizi yapan Netflix’in bu tutumunun kabul edilemeyeceğini ifade etti.

Netflix’i lanetlediklerini ve kınadıklarını vurgulayan Töre, “Famagusta adı ile çekilen dizi de sadece gerçek olmayan şekliyle Maraş ele alınmıştır. Rumlara hizmet edecek yalan yanlış görüntülerle Güney’i kayıracak olması ayıplanacak bir şeydir” dedi.

Gazze’de yaşanan soykırımı da hatırlatan Töre, “Netflix gitsin orada yaşananlara baksın, Maraş bölgesinde sadece iki binada Türk mücahitlerine ateş açıldığı için hasar vardır. 50 yıl geçmesine rağmen binalar halen ayaktadır” diye konuştu.

Türkiye’ye karşı Filistin davasından dolayı hasmane bir tutum içerisinde olunduğunu belirten Töre, bazı ülkelerin 1974 Mutlu Barış Harekatı’nı gerçekleri çarptırarak bilerek gündeme getirdiğini ifade etti.