Töre’den şehitler için taziye mesajı

Meclis Başkanı Zorlu Töre, Pençe-Kilit Harekatı’nda şehit düşenlere rahmet, yaralılara şifa dileyerek, “Kıbrıs Türk halkı olarak Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin acısını yürekten paylaşıyoruz” dedi.

Töre, şehitler için yayımladığı taziye mesajında şunları kaydetti:

“Pençe-Kilit Harekatı kapsamında terör örgütüyle yaşanan çatışmada 5 kahraman Mehmetçiğimizi kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyorum.

Böylesi menfur saldırıların, büyük Türk Milleti’ni vatan topraklarına göz dikmiş azılı teröristlerle karşı mücadelesinden asla alıkoyamayacağının bilinmesi gerekir. Kıbrıs Türk halkı olarak Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin acısını yürekten paylaşıyoruz.

Vatanın huzur ve güvenliği için üstlendikleri görevde şehit olan tüm kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dilerim. Büyük Türk Milleti’nin ve kahraman Türk 0rdusunun başı sağ olsun.”