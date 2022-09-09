Törehan: Hedef halkla iç içe belediyecilik

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09/09/2022

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Törehan: Hedef halkla iç içe belediyecilik

Ulusal Birlik Partisi Değirmenlik Belediyesi aday adayı Ebru Törehan, dün akşam Bağ Restoran’ta Ulusal Birlik Partisi örgüt başkanları, kadın, gençlik kolları, eski ve yeni belediye meclis üyeleri ve Muhtarlar Birliği başkanı ile bir araya geldi. Oldukça kalabalık bir kitleyle bir araya gelen Ulusal Birlik Partisi Değirmenlik Belediyesi aday adayı Ebru Törehan, hem adaylık sürecini hem de hedeflerini partililerle paylaştı. Hedeflerinin Değirmenlik halkına hizmet olduğunu ifade eden Törehan, halkla iç içe bir belediyecilik anlayışı ile projelerini hayata geçirmek istediklerini söyledi. Törehan gecede yaptığı konuşmada adaylık yolculuğuna “keşke belediye başkanımız siz olsaydınız” diye kendisine atılan bir mesaj ile başladığını ifade etti. Törehan, “Ulusal Birlik Partisi güneşi Değirmenlik’te doğacak. Bütün küslükler dargınlıklar bitecek Elele biz bu güneşi Değirmenlik’e doğuracağız” diye konuştu. Törehan’ın bu sözleri ayakta alkışlandı.

09/09/2022 14:07
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TAGS: törehan
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