Törehan, Karadenizlilerin etkinliğine katıldı

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11/09/2022

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Törehan, Karadenizlilerin etkinliğine katıldı

Ulusal Birlik Partisi Değirmenlik Belediye Başkan aday adayı Ebru Törehan, seçim startını hızlı bir şekilde verdikten sonra ziyaretlerini de sürdürüyor.
Törehan bugün Karadeniz Kültür Derneği Geleneksel 27. Alevkayası Yayla Şenlikleri’ne katıldı. 
Başkan Murat Civelek ile kısa bir süre sohbet de eden Törehan, şenliğe katılan vatandaşlarla sohbette bulundu.
Başkan olması halinde Değirmenlik halkının refahı için çalışacağını ifade eden Törehan, sohbet ettiği vatandaşlara projelerinden bahsetti.

11/09/2022 18:51
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