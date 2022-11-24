Törehan, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Oğuz’u ziyaret etti

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkan Adayı Ebru Törehan, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz’u ziyaret etti.

UBP Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkan Adayı Ebru Törehan seçim ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Törehan, Değirmenlik-Akıcılar bölgesinin tarım ve hayvancılıkta daha verimli bir dönem geçirmesi için hazırladığı plan ve projeleri Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz’a sundu.

Görüşmede, bölgedeki tüm sorunların tek tek ele aldıklarını dile getiren Törehan, Tarım Bakanlığı’nın yaptığı birçok destek projesinin, hayata geçirilmesi, geliştirilmesi, bölge halkının haberdar edilmesi ve organize hayvancılık, bölgelerin yol, su, elektrik sorunlarının da ivedilikle çözülmesi konularında planlama yapıldığını vurguladı.

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24/11/2022 12:52