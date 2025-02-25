Törehan “yasa dışı gelir” suçlamasıyla mahkemede

Ülkemizde geçmiş yıllarda çok sayıda suça karışan, hüküm giyen ve hapis yatan Hakan Törehan’ın Girne’de belirli adreslerde kaçak sanal casino ve bahis oynattığı gerekçesiyle mahkemeye çıktı. Girne Kaza Mahkemesi’nde davası görülen Törehan, bugün hakim huzuruna çıktı.



Törehan “kara para” suçlamasıyla mahkemede

Törehan ile beraberindeki diğer sanıklar Berk Osmanlılar ve Hülya Hacıoğlu aleyhlerine getirilen “Suç Gelirlerini Aklama”, “Elektronik Ortam Üzerinden Paralı Kumar Oynatma”, “Elektronik Ortam Üzerinden Paralı Kumar Oynanmasına Müsaade Etme” ve “İnternet Üzerinden Kumar Oynatma” suçlarından dün Girne Ağır Ceza mahkemesi huzuruna çıktı.

Hakan Törehan’ın, “Suç Gelirlerini Aklama”, “Elektronik Ortam Üzerinden Paralı Kumar Oynatma”, “Elektronik Ortam Üzerinden Paralı Kumar Oynanmasına Müsaade Etme” ve “İnternet Üzerinden Kumar Oynatma” suçlarından Girne Ağır Ceza’da yargılandığı dava 21 Nisan 2025 tarihine ertelendi

Avukatıyla birlikte Girne Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davasında hazır bulunan Törehan, daha önce de benzer suçlardan yargılanmış ve hüküm giymişti.

Törehan’la birlikte 2 kişinin daha yargılandığı dava 21 Nisan 2025 tarihine ertelendi.



Dava önceki yıllara ait

Bir çok site üzerinden Sekabet, Justinbet, Risusbet, Klasbahis, Poker Klas, Poker Lidya, Fotobet, Jestbahis, Ciprobet, Plusbet isimlerle ciddi bir sanal bahis ve kumar hacmine ulaşan Törehan’a 2023 yılında baskın yapılarak dava okunduğu ortaya çıktı.

Polis tarafından “Magic Tower Apartmanı Kat-6 No:7, Dokuzoğlu Apartmanı Kat-4 No:19 ve Çeliker Apartmanı Kat-1 No:3” adreslerinde yapılan baskınlarda Törehan ve ekibinin Casino- bahis oyunlarını para karşılığında oynattığı saptandı.



Bir süredir dünyanın farklı ülkelerinde düzenlenen operasyonlarında ortaya çıkan sanal para skandallarına da ismi karışan Törehan için KKTC’de de dava dosyalandı.

Törehan’a başsavcılık tarafından Girne Kaza Mahkemesi’nde görülmek üzere dava okundu ancak dava ileriye götürülmemişti.

3 kişi yargılanacak

Başsavcılık tarafından ikame edilen davada, Hakan Törehan ile birlikte Berk Osmanlılar ve Hülya Hacıoğlu da sanıklar arasında yer alıyor.

2018 yılında saptanan suça dairi, 2023 yılında dava dosyası hazırlanırken, konu ilk kez mahkeme gündemine geldi.

Başsavcılık tarafından düzenlenen dava dosyasında Hakan Törehan’a getirilen suç şöyle:

“Sanıklar, 01/01/2018 ile 15/02/2018 tarihleri arasında Girne’de, yetkili makamdan herhangi bir izin veya ruhsatları olmaksızın, zilyedi ve/veya sorumluluğunda bulundurdukları, Magic Tower Apartmanı Kat-6 No:7, Dokuzoğlu Apartmanı Kat-4 No:19 ve Çeliker Apartmanı Kat-1 No:3 adreslerinde Bilişim sistemlerini kullanarak ‘‘Baymavi, Sekabet, Justinbet, Risusbet, Klasbahis, Oscarbahis, Poker Klas, Poker Lidya, Fotobet, Jestbahis, Ciprobet, Plusbet ve Pasacasino’’ isimli bahis ve kumar sitesi üzerinden Finansal destek sağlayıp her türlü Casino ve bahis oyunlarını para karşılığında oynatmak suretiyle sanal ortamda, elektronik ortamda ve internet üzerinden paralı kumar oynattılar.”

Daha önce 1 yıl hapis yatmıştı

Hakan Törehan, daha önce de benzer suçlardan Girne’de yargılanmış ve 1 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Dava sürecinde polise sahte sağlık raporu sunan Törehan, ayrıca suçlanmıştı.