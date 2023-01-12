Törehan’a 100 gün ceza

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 7-8 Ocak 2023 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA A2 Süper Lig ve AKSA A2 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

Miracle Değirmenlik Spor Kulübü Başkanı Hakan Törehan’a 100 gün hak mahrumiyeti verildi.

Karar şöyle:

1) Miracle Değirmenlik Spor Kulübü Başkanı Hakan Törehan’ın 06/01/2023 ve 07/01/2023 tarihinde basın ve yayın organlarında yapmış olduğu açıklamaları nedeni ile DS-11/2022-2023 sevk numarası ile Kurulumuza sevk edilmiştir.

Kurulumuz konu ile ilgili olarak yapmış olduğu incelemede, Miracle Değirmenlik Spor Kulübü başkanı Hakan Törehan, 06/01/2023 tarihinde Kıbrıs Gerçek.com isimli basın ve yayın organı ve/veya sanal ortamdaki basın ve yayın organı ve/veya sosyal paylaşım sitesi aracılığı ile KTFF’nin Burak Koçar transferini iptal etmesi üzerine, “Bu bir Futbol mafyasıdır ve biz bu mafyanın içerisinde olmak istemiyoruz.” “Bunların yapmaya çalıştığı ayrıca siyasi bir oyundur ve biz bu oyunları da ortaya çıkaracağız.” Şeklindeki açıklamaları, Keza; 07/01/2023 tarihinde yine Kıbrıs Gerçek.com isimli basın ve yayın organı ve/veya sanal ortamdaki basın ve yayın organı ve/veya sosyal paylaşım sisteminde, “KTFF’nin diktatörlükle yönetilen bir mafya olduğunu yineleyerek “Biz sizin gibi gençlere zarar verecek vicdana sahip değiliz, yapılan diktatörlüğün göstergesidir, “ “Hasan Sertoğlu’nun yaptığı açıklamaların dozajı kendi diktatörlüğünü, kendi umursamazlığını gösterir,” “Şu dediği de doğrudur, biz Değirmenlik Spor Kulübü olarak mahkemeye gidemeyiz. Çünkü ilgili tüzüğünde yargı yolunu dahi kapatan bir tüzükle yönetmeye çalışıyorlar kulüpleri. Bu da tam olarak diktatörlüğün göstergesidir.” Şeklindeki açıklamaları ve devamında “Siz mafyasınız diktatörsünüz. Ezel Kaynak kararlarınızı ezmeye geliyor “başlığı ile yapılan açıklamada, “Siz mafyasınız diktatörsünüz. Tüzüklerinizde de istediğiniz gibi at koşturup, biz mahkemeye gidemeyiz maddesiyle yönettiğiniz bu organda bunları yaptınız. Halkı artık kandırmayın gençlerin emeklerini yemeyin. Ezel Kaynak Pazartesi günü sizin bu kararınızı ve açıklamalarınızı ezmeye geliyor” şeklindeki tüm açıklama ve/veya söylemlerini ve/veya basın ve yayın organı ve/veya sanal ortamdaki basın ve yayın organı ve/veya sosyal paylaşım sitesindeki açıklamalarını tespit edip tezekkür ettik.

Miracle Değirmenlik Spor Kulübü başkanı Hakan Törehan’ın, işlemiş olduğu disiplin suçu, sportmenliğe, spor ahlakına veya fair play anlayışına aykırı olup, işbu açıklamaları İle KTFF’nin saygınlığını zedeleyen, futbolun değerini düşüren, sporda şiddet veya düzensizliği teşvik eden, federasyon yöneticilerini rencide edecek ya da bu kişilere husumet duyulmasına neden olabilecek açıklamalar olduğuna bulgu yaparız. Sonuç olarak, tüm yukarıda belirtmiş olduğumuz açıklama ve/veya söylemleri nedeni ile Miracle Değirmenlik SK başkanı Hakan Törehan’a, DT 37 (1)’in ihlalinden dolayı DT 37 (1) (b) uyarınca 100 gün hak mahrumiyeti cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

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12/01/2023 16:46