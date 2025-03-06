Törehan'ın başkanlığı iptal

Miracle Değirmenlik Spor Kulübü’nde Seçim Krizi: Kaymakamlık Müdahale Etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İçişleri Bakanlığı Lefkoşa Kaymakamlığı, Miracle Değirmenlik Spor Kulübü’nde yaşanan başkanlık seçimleriyle ilgili önemli bir karar aldı.

Kaymakamlık tarafından yapılan denetimlerde, kulüp tüzüğüne göre başkan adayı olamayacak bir kişinin, yani Hakan Törehan’ın, usulsüz bir şekilde aday gösterildiği ve seçildiği tespit edildi. Yapılan incelemede, Törehan’ın başkanlık kriterlerini karşılamadığı ve yasal olarak aday olmasının mümkün olmadığı belirlendi.

Yetkililer, kulüp yönetiminin bu durumu bilmesine rağmen Törehan’ı aday göstermesinin ve seçmesinin hukuka aykırı olduğunu ifade etti. Kaymakamlık, bu nedenle seçim sürecinin geçersiz sayıldığını ve Törehan’ın başkanlığının iptal edildiğini duyurdu.

Geçici Yönetim Atandı

Yaşanan bu krizin ardından Kaymakamlık, kulübün olağanüstü genel kurula gitmesini sağlamak amacıyla geçici yönetim atadı. Ersin Babahan, Latif Emiroğulları ve Hüseyin Koç’tan oluşan üç kişilik kurul, en kısa sürede seçimlerin yeniden düzenlenmesi için görevlendirildi.

Bu gelişme, kulüp camiasında büyük yankı uyandırırken, önümüzdeki günlerde olağanüstü kongre sürecinin nasıl işleyeceği merak konusu oldu.