Töre, Kozanköy ziyareti ile ilgili açıklama yaptı

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcılığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Töre “Rum-Yunan ikilisinin Kıbrıs Türk halkına uyguladığı soykırımı, ambargoları, izolasyonları görmezden, duymazdan gelerek Rum tarafının sözcüsü ve avukatı gibi davranan bazı çevreler Kozanköy’de yaptığımız ziyareti ırkçı ve faşist bir davranış olarak nitelendirdiler. Bazıları bizi lafazanlık yapmakla suçladılar. Kıbrıs Türk halkının ulusal mücadelesini ve direnişini dile getirmek halkımıza sahip çıkmak bizlerin asli görevidir”ifadelerini kullandı.

Töre, devletin varlığını ve bağımsızlığını, halkımızın kayıtsız şartsız egemenliğini koruyacağımıza yemin eden bizler üzerimize düşeni yaptık ve yapacağız” diyerek yakında yeniden Kozanköy’ü ziyaret edeceğini söyledi.