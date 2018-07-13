Tören provaları nedeniyle bazı yollar kapalı

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı, prova ve tören programı nedeniyle Yakın Doğu Kavşağı ile Kıbrıs Gazetesi arasındaki yol yarın trafik akışına kapanacak.

Polis basın bültenine göre, yol saat 08:00’den itibaren tören provasının sona ereceği saate kadar kapalı olacak. 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı provası nedeniyle 18 Temmuz saat 16:30’dan itibaren provanın sona ereceği saate kadar Gazimağusa’daki Fazıl Polat Paşa Bulvarı da trafik akışına kapatılacak.

Polis açıklamasına göre, Lefkoşa için belirtilen tarih ve saatlerde sürücüler için alternatif yol güzergahları ise şöyle olacak:

“Yeni Organize Sanayi Bölgesine gitmek isteyen sürücüler için, Altınbaş Petrol istasyonu önündeki yol kavşağı ile Cezaevi kavşağından kontrollü olarak trafik akışı sağlanacak. Gazimağusa istikametinden gelip Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne gitmek isteyen sürücüler, Altınbaş Petrol İstasyonu Işıklarından, Sanayi Bölgesine ve oradan da Atatürk Spor Salonu’nun kuzeyinde yer alan tali yol güzergâhını takip ederek Yakın Doğu Bulvarına ulaşabilecek. Gazimağusa istikametinden gelip Lefkoşa şehir içine doğru seyredecek sürücülerin; Hamitköy Çemberinden sola dönüp, Mimar Mehmet Vahip Caddesi ile Şht İsmail Beyoğlu Caddesini veya Tofaş ışıklarından sola dönerek Şht Mustafa Ahmet Ruso Caddesini kullanmaları, Gazimağusa istikametinden gelip, Güzelyurt istikametine doğru seyredecek sürücülerin; Lefkoşa Mehmet Akif Caddesi üzerinde bulunan Citröen kavşağından Metehan – Alayköy Çevre yolunu veya Dr. Burhan Nalbanoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergahından Gönyeli Çemberini kullanmaları, Güzelyurt istikametinden gelip Lefkoşa istikametine doğru seyredecek sürücülerin Alayköy –Metehan Çevre yolunu veya Gönyeli Çemberi ile Dr. Burhan Nalbanoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergâhını kullanmaları, Girne’den Lefkoşa istikametine doğru seyredecek sürücülerin; Boğazköy-Dikmen yolunu kullanarak Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi içerisinden Altınbaş ışıkları kavşağından Dr. Fazıl Küçük Bulvarını veya Girne-Lefkoşa Anayolu’nun kullanan sürücülerin ise Gönyeli Çemberinden Dr. Burhan Nalbanoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergahını kullanmaları istendi.”