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Törendeki hata gözlerden kaçmadı

KKTC’nin 36’ncı Kuruluş Yıldönümü için düzenlenen törende, organizasyon komitesi büyük bir hataya imza attı.

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15/11/2019
HK

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Törendeki hata gözlerden kaçmadı

KKTC’nin 36’ncı Kuruluş Yıldönümü için düzenlenen törende, organizasyon komitesi büyük bir hataya imza attı.

2019 yılı, son derece ciddiyetsiz bir şekilde “36’ncı yıl 2018” olarak yazıldı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın konuşma yaptığı kürsünün arkasındaki vahim hata, resmi hesaptan paylaşılan fotoğraflarla ortaya çıktı.

Konuyla ilgili organizasyonu düzenleyen ekibe yönelik soruşturma başlatılacağı öğrenildi.

15/11/2019 15:10
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TAGS: Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, mustafa akıncı, haber, kıbrıs, 15 kasım, tören,
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